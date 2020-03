Corona-Krise: Spanische Regierung berät Hilfen für Mieter

Niemand soll auf Mallorca und im restlichen Spanien auf der Straße landen, während das Coronavirus die Wirtschaft lähmt. Ein entsprechendes Paket zur Unterstützung in Zahlungsnot geratener Mieter will die spanische Regierung am Dienstag (31.3.) beraten.

Im Gespräch sind folgende Maßnahmen:

Verbot von Zwangsräumungen bei ausfallenden Hypotheken- oder Mietzahlungen

bei ausfallenden Hypotheken- oder Mietzahlungen Bewilligung zinsloser Mikrokredite : 900 Euro für die Miete, 200 Euro für die Nebenkosten

: 900 Euro für die Miete, 200 Euro für die Nebenkosten automatische Verlängerung der während des Alarmzustandes auslaufenden Mietverträge



Die Regierungskoalition aus Sozialisten (PSOE) und Unidas Podemos (UP) hatte über die Maßnahmen tagelang gestritten. Am Montag (30.3.) soll es eine Einigung gegeben haben. Am Dienstag (31.3.) tagte dazu das Kabinett. /tg



