Kongresshotel in Palma de Mallorca nimmt erste Coronavirus-Patienten auf

Die ersten Covid-19-Patienten auf Mallorca sind in das zum provisorischen Krankenhaus umgerüstete Kongresshotel Meliá Palma Bay eingeliefert worden. Fünf Personen wurden vom Krankenhaus Son Llàtzer in das an das Kongresszentrum angeschlossene Hotel gebracht, wie die balearische Landesregierung am Dienstag (31.3.) mitteilt.

In dem Komplex waren vergangene Woche im ersten Stock 35 Zimmer umgerüstet worden. Bei den ersten Patienten handelt es sich um Infizierte mit nur leichten oder keinen Symptomen sowie Verdachtspatienten, die nicht zu Hause isoliert werden können. In den kommenden Tagen sollen nun weitere Patienten folgen sowie auch 20 Fachkräfte.

Die Landesregierung betont, dass die Kapazitäten in den Krankenhäusern derzeit ausreichten, um alle Patienten zu versorgen, und die bis zu vier Hotels auf den Balearen, die als provisorische Hospitäler dienen können, eine Reservefunktion erfüllten. /ff

