Corona-Krise treibt Arbeitslosigkeit auf Mallorca in die Höhe

Die Corona-Krise lässt die Arbeitslosigkeit auf Mallorca und den Nachbarinseln in die Höhe schnellen. Das zeigen die Statistiken vom Monat März, in der sich die Auswirkungen erst teilweise niederschlagen. Dennoch stieg die Zahl der Arbeitssuchenden auf 62.769 an. Die Zahl ist um 8.000 Personen und 14,6 Prozent höher als im Vorjahresmonat März 2019. In Bezug auf Februar stieg die Zahl der Arbeitslosen um 5.200 Personen oder 9 Prozent.

Weitaus größere Auswirkungen könnten noch bevorstehen. Viele Unternehmen machen von der Option Gebrauch, Angestellte für eine beschränkte Frist zu entlassen. Die spanische und die balearische Regierung haben Maßnahmen beschlossen, um die daraus folgende soziale Not zu lindern. /tg

