Nach dem Schmuddeldonnerstag kommt der Sonnenschein-Samstag

Der Donnerstag ist auch in Can Pastilla bewölkt gestartet.

Der Donnerstag ist auch in Can Pastilla bewölkt gestartet. Foto: MZ-Livecams

Zunächst gute Nachrichten für alle, die während der Ausgangssperre auf Mallorca das Haus selbst zum Arbeiten nicht verlassen dürfen: Am Donnerstag (2.4.) ist's drinnen gemütlicher als draußen. Der Tag ist auf der ganzen Insel bewölkt gestartet. Nahezu überall kommt es im Laufe des Tages zu teilweise sogar starken Regenschauern, die auch von Sturm begleitet werden können. In der Serra de Tramuntana hat der spanische Wetterdienst Aemet daher noch bis 0 Uhr die Warnstufe Gelb ausgerufen.

Die Höchsttemperaturen fallen leicht, in Palma de Mallorca, Sa Pobla und Felanitx auf 18 Grad, in Lluc auf 15 Grad. Es weht zunächst ein leichter Wind, der im Lauf des Tages stärker werden kann.

Das bedeuten die Warnstufen

Auch am Freitag (2.4.) kämpft sich die Sonne nur schwer durch die Wolken. Die Temperaturen sinken leicht, in Sóller, Felanitx und in Alcúdia auf 17 Grad. Der Wind weht aus Norden und Nordosten.

MZ-Livecams: So sieht es gerade an verschiedenen Orten auf der ganzen Insel aus

Am Samstag (3.4.) wird das Drinbleiben dann tatsächlich schwerer fallen, und wer einen Balkon oder eine Terrasse hat, kann sich glücklich schätzen, denn uns erwartet ein milder Frühlingstag mit viel Sonne: Bis zu 20 Grad wird es dann warm. Es bleibt trocken. Nachts fallen die Temperaturen auf bis zu fünf Grad ab.

Am Sonntag (4.4.) ist mit Morgennebel zu rechnen. Stellenweise ist es tagsüber bewölkt. Aus dem Osten weht ein leichter Wind. /sw