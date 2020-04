So lange fallen Reisen nach Mallorca aus: Branche beziffert Verluste

Selbst wenn die Zahl der Covid-19-Fälle auf Mallorca und den Nachbarinseln im gesamtspanischen Vergleich bislang relativ niedrig ausfällt, ist die Region der balearischen Inseln mit besonderer Härte von den wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Wirtschaft betroffen. Die Tourismusbranche geht von einem Totalausfall von mindestens vier Monaten aus, der Tourismusverband Exceltur schätzt die Verluste auf den Balearen auf über 6 Milliarden Euro. Die Branche rechne in diesem Jahr mit einem Umsatzverlust von 41 Prozent.

Wann kann die Tourismus-Saison auf Mallorca beginnen?

Balears Exceltur geht davon aus, dass die Einschränkung der Reisefreiheit keinesfalls vor dem 20. Mai gelockert werden. Der britische Reiseveranstalter Jet2 verkauft zur Zeit keine Mallorca-Reisen, deren Datum vor dem 17. Juni liegen. "Wir haben, gegen unseren Willen, entschieden, dass es verantwortungslos wäre, mit Daten vor dem 17. Juni zu rechnen", hieß es bei Jet2 am Mittwoch (1.4.).

Angesichts des enormen Ausfalls für die Tourismus-Branche fordert Exceltur mehr Unterstützung der Zentralregierung für die Balearen, die spanienweit am stärksten vom Einbruch im Tourismus zu leiden hätten. In ganz Spanien würden die Verluste in der Branche im Jahr 2020 vermutlich 55 Milliarden Euro betragen. Der Umsatz werde um 32,4 Prozent fallen. /tg

Über aktuelle Ereignisse informieren wir über unseren Liveticker. Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).