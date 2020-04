Der Baustopp trifft viele Hoteliers auf Mallorca hart

Die Hoteliers auf Mallorca leiden stark unter der Coronavirus-Krise. Sie können ihre Häuser derzeit nicht öffnen und warten auf Entwarnung. Einen doppelten Schlag müssen diejenigen hinnehmen, die die Nebensaison zur Renovierung oder gar zu einem Neubau nutzen wollten und kurz vor der Eröffnung standen. Mit dem Stopp aller Bauarbeiten am Montag (30.3.) durch den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez sind auch die Arbeiten an den Hotels zum Erliegen gekommen, was viele vielleicht nun die komplette Hauptsaison kosten könnte.

Auf Mallorca sollten in den kommenden Monaten mehrere Neubauten eröffnet werden. Daneben wurden zahlreiche Hotels komplett oder zumindest teilweise modernisiert. Die Neubauten, die nun zunächst verschoben werden müssen, betreffen verschiedene Ketten. Alle Eröffnungstermine stehen in den Sternen. So etwa das Unternehmen Zafiro, das in Camp de Mar ein 600-Betten-Haus errichtet. Eröffnung des Fünf-Sterne-Hotels sollte eigentlich im Mai sein, doch daraus wird nun nichts.

Problematisch wird es genauso für die sogenannten Morlans Suites in Peguera. Hier entsteht ein Vier-Sterne-Hotel an der Stelle, an der bisher ein Aparthotel stand. Dieses wurde niedergerissen, doch wann nun das Morlans Suites die Pforten öffnen kann, ist ungewiss.

Dasselbe Schicksal blüht der Kette Pabisa, die gleich zwei Neubauten an der Playa de Palma stemmt. Zum einen ist da das Bali Park. Mit dem Bau dieses Hotels wurde bereits im Herbst 2018 begonnen. Das Bali Park soll ein Vier-Sterne-Plus-Hotel mit 90 Junior Suites auf vier Stockwerken werden.

Auf demselben Grundstück laufen derzeit auch noch die Bauarbeiten für das Fünf-Sterne-Haus Pabisa Aubamar. Das 150-Zimmer-Hotel wird fünf Stockwerke hoch und bekommt einen weiträumigen Spa- und Wellness-Bereich. Pabisa investiert insgesamt 40 Millionen Euro in seine Projekte.

Gegenüber war Riu dabei, das Concordia auf Vordermann zu bringen, das einzige Hotel der Kette, das bisher nicht renoviert war. Doch auch hier kamen die Arbeiten zum Stillstand. Auch dieses Hotel sollte eigentlich pünktlich zur Sommersaison eröffnen.

Wenige Kilometer strandaufwärts in Richtung Palma sollte das in die Jahre gekommene Hotel Sant Jordi gegenüber des Palma Aquarium aufgehübscht werden. Bis zuletzt wurde hier noch unter Hochdruck gearbeitet, bis auch hier die Baustelle gestoppt wurde. Hier sollten bereits im April die ersten Gäste ankommen.

Einen Neubau gibt es auch noch in Magaluf, der ebenfalls zum Stillstand gekommen ist. So sollte in diesem Sommer das erste Hotel der Room Mate-Kette dort eröffnen. Die beiden benachbarten Hotels Barracuda und Calvià Dreams, die zwei Jahre lang leer gestanden hatten, wurden dafür renoviert und sollten im Mai unter dem Namen Room Mate Olivia ihre Pforten öffnen. Der neue Komplex soll 391 Zimmer haben, die aber nun auch noch ein paar Monate auf Gäste warten werden müssen.

So mancher Hotelier gibt die Saison bereits komplett verloren. So gab es neben den Neubauten auch noch zahlreiche Renovierungen, von denen manche erst unmittelbar vor Beginn der Sommersaison abgeschlossen werden sollten. Verzögerungen von mehreren Wochen können den Unternehmern die Saison kosten. So könnte es dem HM Hotel am Carrer Ramón y Cajal in Palma gehen. Wobei hier die Hoffnung besteht, dass die Lage in Palma möglicherweise auch im Herbst und Winter Kundschaft garantiert.

