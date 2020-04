Strände: Ohne Rote Flagge trotz Schmutzwasser in der Bucht von Palma

Die heftigen Niederschläge aus Regen und Hagel haben am Dienstag (31.3.) und Mittwoch (1.4.) erneut die Abwassersysteme der Insel überlastet und dazu geführt, dass Schmutzwasser in die Bucht von Palma de Mallorca gelangte. Während der Badesaison müsste in solchen Fällen mit Roten Flaggen vor dem Schwimmen im Meer gewarnt werden. Solche Warnsignale werden aber erst ab Mai gehisst. Außerdem ist der Aufenthalt am Strand während der Ausgangssperre ohnehin nicht gestattet.

Weniger Wasserverbrauch

Die Menge an Schmutzwasser, die zur Zeit auf der Insel anfällt, liegt 39 Prozent unter dem Niveau vom Vorjahr, teilten die Stadtwerke Emaya mit. Die üblichen Touristen der Vorsaison blieben dieses Jahr aus. Hotels und Restaurants seien geschlossen. Und auch ein Großteil der Industrie ruht zur Zeit auf der Insel. /tg

