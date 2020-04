Pedro Sánchez will Alarmzustand um zwei Wochen verlängern

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez will den Alarmzustand im Land offenbar bis zum 26. April verlängern. Dies berichten spanische Medien. Die Informationen stammen aus dem Umfeld des Ministerpräsidenten. Seine Entscheidung soll nach einer Besprechung mit seinen wissenschaftlichen Beratern erfolgt sein.

Wenn er den Vorschlag offiziell verkündet, muss er zunächst den Ministerrat passieren. Bislang wurde die erste Verlängerung und die danach folgenden Verschärfungen der Ausgangssperren durchgewunken.

In den letzten 24 Stunden sind 809 Menschen an den Folgen des Coronavirus in Spanien gestorben, hier sinken die Zahlen leicht. Insgesamt zählt die spanische Regierung 11.744 Menschen Todesopfer, 7.026 Neuinfizierte wurden gezählt, insgesamt haben sich 124.736 angesteckt. 34.219 gelten als geheilt, das sind 3.706 mehr als gestern.

Die Balearen verzeichneten am Samstag einen drastischen Rückgang der Neuinfektionen

