Polizei konfisziert 2.000 Marihuana-Pflanzen in Palma

Am Donnerstag (2.4.) schlug die Polizei zu. Als ein mutmaßlicher Drogendealer ein Haus in der Straße Aragon in Palma de Mallorca verließ, nahmen sie ihm die Schlüssel zum Haus ab und entdeckten einen 200 Quadratmeter großen Raum, in dem Marihuana angebaut wurde. Bis zu 2.000 Pflanzen wurden sichergestellt. 500 von ihnen waren mehr als drei Meter hoch.

Die Plantage verfügte über ein ausgeklügeltes Belüftungs- und Beleuchtungssystem. Das Gebäude war gut geschützt mit verstärkten Sicherheitstüren. Die Pflanzen sollen dem Drogenclan El Pabla gehören. Das Haus wurde offenbar schon längere Zeit überwacht, für die Aktion lag ein Durchgangsbefehl vor. /lk