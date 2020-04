Sonne-Wolken-Mix bei bis zu 20 Grad auf Mallorca

Viel Sonne, aber ab und zu Wolken: Auf Mallorca herrscht in diesen Tagen angenehmes Spaziergang-Wetter - auch wenn die Ausgangssperre zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie diese nicht erlaubt.

Am Sonntag (5.4.) ist es tagsüber meist heiter, erst am Abend ziehen von Südwesten her graue Wolken auf. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen die 20-Grad-Marke, in der Tramuntana bleibt es bei maximal 15 Grad. Nachts sinken die Tiefstwerte 7 Grad, im Südosten bleibt es bei 10 Grad etwas milder.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca auf

Die neue Woche startet mit einem Sonne-Wolken-Mix, am Montagabend nimmt die Bewölkerung kräftig zu. Am Dienstag zeigt sich wieder ab und zu die Sonne, für Mittwoch dagegen prognostiziert der spanische Wetterdienst überwiegend grauen Himmel.

Die Temperaturen bleiben während der Woche recht stabil bei Höchstwerten um die 20 Grad. /ff