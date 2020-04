99 Prozent weniger Passagiere auf dem Flughafen Mallorca

Dass der Betrieb auf dem Flughafen von Palma de Mallorca auf ein Minimum geschrumpft ist, liegt angesichts der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie des Coronavirus auf der Hand. Jetzt liegen auch detaillierte Zahlen vor.

So ging die Passagierzahl auf dem Flughafen von Mallorca um mehr als 99 Prozent zurück. Wurden am 31. März 2019 noch 60.313 Fluggäste registriert, so waren es am 31. März 2020 nur noch 380, wie der balearische Verkehrsminister Marc Pons am Montag (6.4.) auf einer Pressekonferenz ausführte. Auf den anderen balearischen Flughäfen ist die Siutation ähnlich. Auf Menorca schrumpfte die Passagierzahl von 4.373 auf 47, auf Ibiza von 11.542 auf 89.

Von den 142 Passagieren, die am 31. März am Flughafen von Palma de Mallorca eintrafen, kamen 23 von den Nachbarinseln, 116 aus Madrid oder Barcelona sowie 3 aus dem Ausland.

Auch der Warentransport per Fähre ging deutlich zurück, was mit der ausbleibenden Nachfrage in Einzelhandel, Gastronomie, Hotelgewerbe, Industrie und auf dem Bau erklärt wird. Das Minus im Vergleich zum Vorjahr betrug am 31. März satte 55 Prozent. /ff

