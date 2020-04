Ein Drittel weniger Urlauber durch die Coronavirus-Krise?

So voll wird es die nächsten Wochen nicht an der Playa de Palma.

So voll wird es die nächsten Wochen nicht an der Playa de Palma. Foto: Bendgens

Wie schwer wird der Schlag für den Tourismus durch die Corona-Krise sein? Weltweit versuchen Experten in diesen Tagen, darauf eine Antwort zu finden. Neueste Schätzungen der Welttourismusorganisation UNWTO befürchten, dass die vergangenen sieben Jahre Wachstum mit einem Schlag zunichtegemacht werden könnten. Demnach könnten die Urlauberzahlen rund um den Globus in diesem Jahr um 440 Millionen auf rund eine Milliarde einbrechen. Im vergangenen Jahr waren es weltweit 1,46 Milliarden Reisende.

Auch auf Mallorca werden die Auswirkungen ebenfalls drastisch spürbar sein. Wie der spanische Tourismuslobby-Verband Exceltur bereits für die Balearen geschätzt hat, werden die Inseln in diesem Jahr möglicherweise bis zu 6,1 Milliarden Euro in der Branche verlieren, was einem Rückgang von 41 Prozent beim Bruttosozialprodukt des Tourismus entspricht.

Die UNWTO richtet einen Appell an Politik und Gesellschaft, den Tourismus zu unterstützen. So müsse versucht werden, die Arbeitsplätze zu erhalten, die Unternehmen mit Liquidität zu versorgen und de Last der Steuern und Abgaben zu reduzieren. /jk

