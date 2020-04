Der Strand von Port de Sóller wird besser geschützt

Die Küstenbehörde auf Mallorca hat mit den Bauarbeiten an der Hafenmole in Port de Sóller begonnen. Nach Angaben der Gemeinde Sóller soll der Wellenbrecher an der Strandpromenade es Través breiter und höher werden. Hierfür befördert ein Bagger riesige Steine auf den Damm, welcher weit über den Meeresspiegel hinaureichen soll.

Am vergangenen Dienstag mussten die Arbeiten allerdings wegen der Auflagen des Alarmzustands ausgesetzt werden. Auch auf Bauarbeiten wurde der Betrieb eingestellt, um die Pandemie des Coronavirus zu bekämpfen.

Die Mole schützt den 2011 im Rahmen der Remodelierung der Hafenpromenade neugestaltenen Sandstrand. Besonders durch die winterlichen Unwetter ist der Strand in den vergangenen Jahren um fast die Hälfte geschrumpft. Daher fordert die Gemeinde von der Küstenbehörde die Wiederherstellung des Sandstreifens. /lh

