Mallorca startet mit Geistermesse in ungewöhnliche Osterwoche

Mit einem ungewöhnlichen Palmsonntag (5.4.) hat auf Mallorca die Osterwoche begonnen. Insel-Bischof Sebastià Taltavull feierte das Ritual zusammen mit zwei weiteren Geistlichen in der ansonsten leeren Kathedrale. Die Messe wurde per Streaming live übertragen. Taltavull erinnerte die Gläubigen daran, dass "jeder Raum, in dem sich eine Gruppe von Christen versammelt, zu einer kleinen, häuslichen Kirche wird, in der Jesus tatsächlich anwesend ist."

Mallorcas Bischof Sebastià Taltavull gedachte der Kranken, Verstorbenen und Angehören sowie der Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Gebetet wurde für das Ende der Pandemie, sozialen Zusammenhalt und Solidarität. "Für Individualismus ist kein Platz, er ist keine Lösung", mahnte der Bischof.



Osterwoche ohne Prozessionen oder Messgänge

Die Osterwoche mit ihren Messen und Prozessionen gehört in gewöhnlichen Jahren zu den großen Attraktionen und zahlreichen Massenveranstaltungen auf der Insel. Im Jahr 2020 ist alles anders. Sämtliche Prozessionen sind abgesagt. Die Messen reduzieren sich auf wenige Gottesdienste aus einer leeren Kathedrale. Sie werden live über den TV-Sender IB3 sowie über das Internet übertragen.



Seelsorge per WhatsApp

Die Mitarbeiter der Kirche auf Mallorca mussten ihre Arbeit komplett umstellen. Durch WhatsApp-Gruppen und Videokonferenzen versuchen sie, den Kontakt zur Gemeinde aufrechtzuerhalten. Auch die Seelsorge findet überwiegend ohne Körperkontakt statt. Bestattungen laufen mit strengen Sicherheitsmaßnahmen ab. Tauf- und Kommunionsfeiern liegen auf Eis. /br /tg