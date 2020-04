Sollte die Ausgangssperre auf Mallorca früher gelockert werden?

Könnte die Ausgangssperre auf Mallorca früher aufgehoben werden als in anderen Regionen von Spanien? Das zumindest regt der Sprecher des balearischen Corona-Komités, Javier Arranz an. Die Balearen könnten angesichts der positiven Entwicklung der Corona-Kurve eine Art "Versuchslabor" für die Exit-Strategie sein, um zu beobachten, welche Folgen eine stufenweise Rücknahme der Auflagen habe. Die balearische Minsiterpräsidentin Francina Armengol sprach sich dagegen am Sonntag (6.4.) für einen weiter restriktiven Kurs aus inklusive Baustopp aus.

Die Entscheidung liegt ohnehin bei der Zentralregierung. Aber Madrid sollte die unterschiedliche Entwicklung in den Regionen und die Insellage der Balearen berücksichtigen, so Arranz. Durch die physische Trennung vom Festland ließen sich die Auswirkungen der Lockerung der Ausgangssperre genau beobachten.

Auf den Balearen hat sich die Corona-Infektionsrate stabilisiert. Der Alarmzustand in Spanien wurde zuletzt bis zum 25. April ausgedehnt, der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez stellte zudem weitere Verlängerugen mit schrittweisen Lockerungen der Auflagen in Aussicht. /ff

