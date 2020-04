Verstöße während der Ausgangssperre: zwölf Festnahmen an einem Tag

Während die Kurve an mit Coronavirus-Infizierten auf den Balearen langsam sinkt, steigt die der Menschen weiter an, die sich nicht an die Bestimmungen der Ausgangssperre halten: Am Samstag (4.4.) haben Polizeibeamte der Balearen auf Mallorca fünf und auf Ibiza sieben Menschen festgenommen, die sich gegen die Bestimmungen widersetzt hatten. Noch nie wurden seit der Ausrufung des Alarmzustandes am 15. März auf der Inselgruppe so viele Menschen innerhalb eines Tages festgenommen.

Im Lauf des Wochenendes registrierten die Beamten über 1.400 Verstöße gegen die Bestimmungen der Ausgangssperre und hielten auf der ganzen Inselgruppe über 10.000 Fahrzeuge an und kontrollierten deren Insassen.

Zum gravierendsten Vorfall ist es am Samstag (4.4.) im Industriegebiet Son Castelló in Palma de Mallorca gekommen: Anwohner hatten die Beamten der Nationalpolizei darüber benachrichtigt, dass ein Mann mit einem Stock in der Hand Autofahrer am Weiterfahren hinderte. Als zwei Polizeistreifen im Carrer 16 de julio eintrafen, versuchte der 47-jährige Mann zu flüchten. Von den Beamten umzingelt, attackierte er sie mit seiner Waffe und wurde wenig später festgenommen.

Ausreden, die die Polizei nicht mehr durchgehen lässt

Auch in Son Gotleu nahmen Beamte der Ortspolizei einen Mann fest, der zusammen mit einer Frau auf der Straße spazieren ging. Wie die beiden den Beamten erzählten, wollten sie einen Angehörigen besuchen. Der 31 Jahre alte Mann war bereits einige Tage zuvor wegen eines Verstoßes gegen die Bestimmungen der Ausgangssperre aufgefallen. Beide bekamen von den Polizeibeamten ein Bußgeld aufgedrückt.

Zudem überraschten die Polizeibeamten erneut zweimal einen Mann, der vor Supermärkten um Geld bettelte. Die Beamten hatten ihn zuvor bereits sechsmal angezeigt.

Auch im Stadtviertel Soledad ertappten Polizeibeamte zwei Männer, die gemeinsam auf der Straße spazieren gingen. Sie würden nur eine Runde durch ihr Viertel drehen, gaben sie den Beamten zur Auskunft. Nachdem sich einer von ihnen weigerte, nach Hause zurückzukehren, nahmen die Polizeibeamten ihn fest. Auch er hatte zuvor schon gegen die Bestimmungen der Ausgangssperre verstoßen.

Beamte der Guardia Civil haben darüber hinaus in Llucmajor einen Autofahrer wegen rücksichtslosem Fahren festgenommen. Auch er war Anfang März aus demselben Grund bereits in Cala Ratjada angehalten worden und muss sich nun wegen grobem Ungehorsam verantworten.

Auf Ibiza verstießen ebenfalls einige Bewohner gegen die Bestimmungen der Ausgangssperre. Die Beamten nahmen dort am Samstag (4.4.) sieben Personen fest, darunter einen Mann, der zuvor bereits viermal gegen die Regelungen verstoßen hatte. In Sant Jordi wurde ein weiterer Mann festgenommen, der unter Alkoholeinfluss stand und andere Personen auf einem Recyclinghof mit einer Axt bedrohte.

Im Lauf des Wochenendes überprüften die Beamten zudem 12.500 Personen in 10.000 Fahrzeugen. Auch in den kommenden Tagen wollen die Beamten weiterhin strenge Kontrollen durchführen. /sw