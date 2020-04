Auch Gründonnerstag geöffnet - Regeln für den Einkauf zu Ostern auf Mallorca

Trotz des Alarmzustands in Spanien und der weiter geltenden Ausgangssperre zur Bekämpfung der Pandemie des Coronavirus gelten die normalen Feiertagsregelungen im Einzelhandel auf Mallorca. Die Faustregel lautet: Am Gründonnerstag (9.4.) und am Karsamstag (11.4.) haben die Geschäfte geöffnet, am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag dagegen geschlossen.

Zwar ist der Gründonnerstag genauso wie Ostersonntag und Ostermontag gesetzlicher Feiertag auf den Balearen, er wurde aber als verkaufsoffen festgelegt. Neben den Supermärkten haben so am Gründonnerstag auch die Filialen der Müller-Drogerie auf Mallorca geöffnet, es gelten jedoch zum Teil gesonderte Öffnungszeiten.

Eine weitere Ausnahme gilt zudem für die Geschäfte in den Tourismuszonen - auch wenn gerade keine Urlauber vor Ort sind. Hier dürfen die Geschäfte auch feiertags öffnen. Kleine Läden können zudem jederzeit Kunden empfangen.

Service: So meistern Sie Ihren Alltag in Zeiten des Coronavirus auf Mallorca

Auch wenn die Landesregierung die Öffnungszeiten über die Feiertage beibehalten hat, um Versorgungsengpässe zu vermeiden, bittet sie die Kunden um Eigenverantwortung. Es sei ratsam, die Einkäufe im Vorfeld gut zu planen, um nicht mehrfach Supermärkte aufsuchen zu müssen - ein- oder zweimal pro Woche müsse reichen. Kunden sollten sich einen Einkaufszettel machen, um nur die unbedingt nötige Zeit im Laden zu sein. Menschenansammlungen sind zu vermeiden, der Mindestsicherheitsabstand einzuhalten. Der Gang zum Supermarkt dürfe kein Vorwand für einen Spaziergang sein. /ff

Über aktuelle Ereignisse informieren wir über unseren Liveticker. Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).