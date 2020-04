So wird das Wetter zu Ostern auf Mallorca

Die Osterfeiertage stehen vor der Tür. Ob es sich lohnt, sie, falls vorhanden, auf dem Balkon oder der Terrasse zu verbringen, zeigen die MZ-Wetteraussichten für die kommenden Tage:

Der Mittwoch (8.4.) beginnt nur in einigen Teilen der Insel mit ein paar Wolken am Himmel und Morgennebel. Im Lauf des Tages knacken einige Orte, etwa Palma de Mallorca, mit Höchstwerten von 21 Grad die 20-Grad-Marke. Felanitx schafft es auf 19 Grad, Sa Pobla auf 20. Aus Osten und Nordosten weht am Mittwoch zunächst ein leichter Wind. Zum Nachmittag hin wird er schwächer.

Am Gründonnerstag (9.4.) müssen Sie das gute Wetter nicht nur von zu Hause aus genießen, sofern Sie an dem Tag noch den großen Einkauf vor Ostern erledigen wollen.

So sind die Öffnungszeiten der Geschäfte während der Feiertage

Das Wetter ähnelt dem am Vortag. Nur vereinzelt tauchen Wolken auf. Auch die Temperaturen schwanken im Tagesverlauf nur wenig. In Palma de Mallorca erreichen sie am Gründonnerstag 22 Grad, in Sa Pobla 20, in Felanitx 19. Nachts fallen die Temperaturen in Palma de Mallorca auf 7 Grad, in Sa Pobla auf 8 Grad und in Felanitx auf 12 Grad ab.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca auf

Für Karfreitag (10.4.) meldet der spanische Wetterdienst Aemet bisher ähnliches Wetter wie an den Tagen zuvor. Nur auf Formentera und Ibiza ist der Himmel an diesem Tag bedeckt und teilweise wolkenverhangen. Aus Osten und Nordosten weht ein leichter Wind, der im Laufe des Nachmittags noch schwächer wird. /sw