Ausgangssperre: Polizei nimmt auf Mallorca Spaziergänger nach fünfstündiger Tour fest

Manchen Menschen scheint in diesen Tagen tatsächlich daheim die Decke auf den Kopf zu fallen. Die Nationalpolizei hat am Mittwochabend (8.4.) einen 50-jährigen Mann in Palma de Mallorca festgenommen, der nahe des Carrer General Riera herumlief. Die Polizei hatte im Lauf des Nachmittags bereits mehrfach die Personalien des Mannes aufgenommen. Weil er sich aber uneinsichtig zeigte, mussten ihn die Beamten festnehmen. Ihn erwartet nun eine Geldstrafe.

Ähnlich erging es einem 48-jährigen Mann, der gefasst wurde, nachdem er mit dem Auto einer Polizeikontrolle ausgewichen war. Der Mann gab zu, dass er bereits dreimal wegen Nichtbeachtung der Ausgangssperre angezeigt worden war. Ein 46-jähriger Mann wurde dabei erwischt, wie er auf den Stufen eines Geschäftes in Palma ein Buch las. Doch auch seine an sich harmlose Tätigkeit schützte ihn vor Strafe nicht. Der Leser hatte nämlich bereits einen Platzverweis für diese Gegend erhalten. In Son Gotleu nahm die Polizei einen 22-Jährigen fest, der ohne ersichtliches Motiv im Viertel unterwegs war und mindestens vier Autos beschädigt hatte.

Auch auf Ibiza wurden zwei Männer festgenommen, die sich über die Ausgangssperre hinwegsetzten. Die Polizei hatte angekündigt, an den Osterfeiertagen die Kontrollen noch einmal zu verschärfen, auch um zu vermeiden, dass Menschen in ihre Zweitwohnungen an der Küste fahren.

Am Flughafen von Palma de Mallorca nimmt der Verkehr immer weiter ab. Am Mittwoch kamen nur noch 102 Passagiere an, 90 reisten von der Insel ab. Zehn Flüge fanden insgesamt statt.