Erntehelfer statt Kellner - riesige Nachfrage nach Arbeit auf dem Feld auf Mallorca

Mehrere hundert Erntehelfer benötigen die mallorquinischen Bauern in den kommenden Wochen. Foto. UPM

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind allerorts auf Mallorca Hotels und Restaurants geschlossen. Tausende Arbeitskräfte suchen eine Alternative. Der Bauernverband Unió de Pagesos bietet diese - die Landwirte suchen händeringend Erntehelfer. Diese Aufgabe übernahmen in den vergangenen Jahren vor allem Südamerikaner, die für einige Wochen nach Mallorca kamen. Aufgrund der Pandemie ist das in diesem Jahr nicht möglich, die Bauern mussten sich nach einer Alternative umsehen.

Und die Nachfrage ist riesig nach den Arbeitsplätzen auf dem Feld. Innerhalb von 24 Stunden hat Unió de Pagesos über 600 Bewerbungen mit Lebensläufen von Interessierten empfangen. Unklar ist, wie viele Erntehelfer genau benötigt werden. Während das Landwirtschaftsministerium von rund 1.500 sprach, sieht Unió de Pagesos lediglich einen Bedarf von 450 Mitarbeitern. Wer noch seinen Lebenslauf einreichen möchte, kann das unter campanyaagraria2020@uniodepagesos.cat tun.

Der Generalsekretär der Unió de Pagesos, Sebastià Ordinas, sagte: "Diese Lawine von Bewerbungen zeigt, dass die Situation auf Mallorca sehr schwierig ist." In den vergangenen Jahren hatte sich der Bauernverband ebenfalls mit Aufrufen an die Bevölkerung gewandt, bei der Ernte zu helfen. Doch man habe im Durchschnitt gerade mal ein Dutzend Bewerbungen für die "harte Feldarbeit" bekommen, so Ordinas.

Die meisten Arbeitskräfte werden in den kommenden Wochen beim Gemüse- und Obstanbau sowie für die Champignon-Kulturen und den Weinbau benötigt. /jk