Fünf neue Coronavirus-Tote auf den Balearen

Kampf gegen das Coronavirus am Krankenhaus Son Espases. Foto: B. Ramon

Wie das Gesundheitsministerium am Samstag (11.4.) bekannt gab, sind auf den Balearen seit Freitag fünf weitere Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Damit werden 102 Todesfälle auf den Balearen mit dem Virus in Verbindung gebracht.

Hoffnung macht, dass seit Freitag 19 neue Ansteckungen mit dem Virus bestätigt wurden. Am Vortag wurden 40 Menschen positive auf das Virus getestet. Der Trend scheint sich weiter abwärts zu bewegen – auch wenn die offiziellen Zahlen mit Vorsicht zu interpretieren sind, da die Dunkelziffer ungleich höher sein könnte.

Der Professor für öffentliche Gesundheit an der Balearen-Universität, Antoni Aguiló, rechnet damit, dass rund 80.000 Menschen inzwischen mit dem Erreger infiziert worden sein dürften - knapp zehn Prozent der Balearen-Bevölkerung. Auch das balearische Gesundheitsministerium räumte inzwischen ein, dass die offiziellen Zahlen wahrscheinlich nur 15 bis 20 Prozent der tatsächlich Infizierten ausmachen. Insgesamt haben sich auf den Balearen offiziell 1.507 Menschen infiziert.

Spanienweit wurden seit Freitag 510 neue Todesfälle gezählt. Das ist der niedrigste Wert seit dem 23. März. Insgesamt sind 16.353 Menschen in Spanien an den Folgen des Virus gestorben. Die Neuinfektionen stiegen innerhalb eines Tages um 4.830 auf 161.852 Fälle an. Die Zahl der Geheilten wird mit 59.109 angegeben./lk

