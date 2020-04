Regierung übernimmt Kontrolle über zwei Seniorenheime

Die balearische Regierung hat die Kontrolle über zwei Seniorenheime übernommen. Es handelt sich um die Residenzen Oasis in Can Pastilla und Domusvi Palma.

Im Haus Oasis haben sich von 106 Bewohnern 71 mit dem Coronavirus angesteckt, drei von ihnen sind gestorben. Außerdem haben sich 18 Pflegekräfte infiziert.

In Domusvi Palma sind 61 der 218 Bewohner positiv getestet worden, von denen vier gestorben sind. 30 Angestellte haben sich ebenfalls angesteckt, einer gilt als geheilt.

Ministerin Patricia Gómez verkündete am Samstag (11.4.), dass die Regierung die Verwaltung der Einrichtungen übernommen hat. Möglich gemacht wurde dies bereits kurz nach der Verhängung der Ausgangssperre durch einen Beschluss der Zentralregierung in Madrid. Die Maßnahmen der vorherigen Leitungen der Häuser bezeichnete Gómez als "unzureichend".

Ärzte und Krankenschwestern werden in die Heime entsandt, um medizinische Maßnahmen zu ergreifen. Die Leitung übernimmt die Behörde für soziale Angelegenheiten (IMAS) des Inselrates.

Derzeit gibt es in den Altenheimen der Balearen 348 Infizierte, 16 mehr als Freitag. 99 Mitarbeiter wurden positiv auf das Virus getestet. Insgesamt sind 25 Menschen in Seniorenheimen seit Ausbruch der Pandemie gestorben, deren Tode mit dem Virus in Zusammenhang gebracht werden. /lk

