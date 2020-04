Trotz Wolkenfelder bleibt es relativ warm auf Mallorca

Das Wetter zeigt sich am Samstag (11.4.) in den meisten Orten von seiner schönen Seite, es ist überwiegend sonnig. In Palma de Mallorca wird es bis zu 23 Grad warm, in der Nacht sinken die Werte auf 9 Grad. In Felanitx sind es 21 Grad, nachts 12 Grad. Es weht ein leichter Wind.

Auch der Ostersonntag wird schön, es ziehen vereinzelt Wolkenfelder über den Himmel, dabei können auch ein paar Tropfen herabfallen. Gegen Abend nimmt die Bewölkung zu. Die Temperaturen bewegen sich um die 23 Grad, nachts wird es mit 12 Grad in Palma de Mallorca etwas wärmer. Der Wind kommt aus dem Osten.

In der Nacht zu Montag kann es vereinzelt regnen, auch während des Tages kann es hier und da zu einem Schauer kommen. Der Wind weht weiter aus dem Osten. Bei unveränderten Temperaturen muss auch am Dienstag mit Regen gerechnet werden. /lk