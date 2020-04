Francina Armengol fordert Kontrolle über regionale Flug- und Schiffshäfen

Die Ministerpräsidentin der Balearen, Francina Armengol, hat am Sonntag (12.4.) die spanische Zentralregierung dazu aufgefordert, die autonomen Regionen an der Kontrolle der Flug- und Schiffshäfen zu beteiligen – wenn die Zeit gekommen sei, und die Maßnahmen des Alarmzustandes gelockert werden. Man werde sich dabei an die strikten Vorgaben der Zentralregierung halten und den Schutz der Bevölkerung in den Vordergrund stellen.

Sie erinnerte auch daran, dass die Balearen bereits letzte Woche darum gebeten hätten, jemanden nach Madrid zu entsenden, um über mögliche Lockerungen der Ausgangssperre zu sprechen. Dabei soll es sich um den Epidemiologen Matías Torrent von Menorca handeln.

Sie forderte außerdem, die finanziellen Hilfen für die Balearen zu konkretisieren. Sie sprach sich für einen speziellen Fonds aus, der für die Inseln zur Verfügung gestellt werden solle. /lk



