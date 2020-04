Strand-Urlaub auf Mallorca - noch ohne Datum und nur mit Abstand zwischen Badegästen

Auch wenn noch unklar ist, wann überhaupt wieder Urlauber nach Mallorca kommen können, hat die spanische Tourismusministerin schonmal Sicherheitsmaßnahmen für den Strandbesuch in dieser Saison angekündigt. So sei absehbar, dass ein Sicherheitsabstand auch zwischen den Strandgästen eingehalten werden müsse, erklärte Reyes Maroto am Sonntag (13.4.) in einem Interview mit der Zeitung "El País".

Die Corona-Krise verlaufe unterschiedlich je nach Land, so die Ministerin, als erstes dürfte der innerspanische Tourismus reaktiviert werden können. Bis Urlauber aus dem Ausland wieder nach Spanien kämen, dauerte es wohl noch länger, man müsse abwarten, wann die Grenzen wieder geöffnet werden könnten. Man könne davon ausgehen, dass sich der Tourismus als letzter Wirtschaftssektor erholen werde, da er von der Mobilität der Menschen und dem Vertrauen in das Reiseziel abhänge. Deswegen müsse Spanien als sichere Destination vermarktet werden, sobald der Tourismus wieder anlaufe, gleichzeitig aber auch sichergestellt werden, dass ankommende Gäste kein erhöhtes Infektionsrisiko bedeuten.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen appellierte unterdessen an die Urlauber, sich bei der Buchung des Sommerurlaubs in Geduld zu üben. "Ich rate dazu, mit solchen Plänen noch zu warten. Für Juli und August kann derzeit niemand verlässliche Vorhersagen machen", sagte von der Leyen der "Bild am Sonntag".

Skeptisch äußerte sie sich zu dem Beschluss der Bundesregierung, wonach Kunden für coronabedingt ausfallende Reisen erst einmal nur einen Gutschein und nicht wie bisher eine Rückerstattung ihres Geldes erhalten sollen. "Europaweit haben die Menschen rein rechtlich die Wahl, ob sie das Geld oder einen Gutschein wollen", so die Kommissionschefin.

