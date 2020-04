Tourismusminister rechnet mit Saisonbeginn auf Mallorca erst ab August

Wann kommen die ersten Urlauber wieder auf Mallorca an? Diese Frage kann wohl niemand derzeit mit Sicherheit beantworten. Der balearische Tourismusminister Iago Negueruela versuchte es am Montagmittag (13.4.) in einer Pressekonferenz mit einer Vorhersage. "Wir werden wohl eine behutsame Rückkehr des Tourismus ab August erleben", sagte Negueruela. In den Monaten darauf werde es laut der Prognosen einen leichten Anstieg der Urlauberzahlen geben. Im Winter allerdings dürften die Zahlen wieder spürbar zurückgehen.

Insgesamt rechnet Negueruela mit einem Rückgang des Bruttosozialprodukts auf den Inseln in allen Bereichen der Wirtschaft von rund 31 Prozent. Das würde einen Verlust von rund 30 Prozent der Arbeitsplätze bedeuten, mehr als 147.000 Stellen dürften im Zuge der Krise verloren gehen. /jk

