Atemschutzmasken werden auf Mallorca kostenlos in Bus und Bahn verteilt

Rund 150 Uniformierte verteilen ab Dienstag (14.4.) Atemschutzmasken in den Bussen, U-Bahnen und Zügen auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera. Eine Viertel Million dieser Einwegmasken waren am Montag (13.3.) per Schiff aus Valencia angekommen. Im öffentlichen Nahverkehr und an anderen Orten, wo der Sicherheitsabstand von zwei Metern nicht rigoros umgesetzt werden kann, gilt in Spanien nun Maskenpflicht.

In Palma de Mallorca werden die Masken vor allem am Umsteigebahnhof Estación Intermodal verteilt. Von den 256.000 eingetroffenen Atemschutzmasken für die Balearen sind 202.000 für Mallorca gedacht, 22.0000 für Menorca, 30.000 für Ibiza und 2.000 für Formentera. /tg

Über aktuelle Ereignisse informieren wir über unseren Liveticker. Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).