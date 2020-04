Lange Staus auf Mallorca bei Rückkehr zur Arbeit

Auch das gehört offenbar zur Rückkehr zur Normalität dazu: Am Dienstagmorgen (14.4.) haben sich kilometerlange Staus auf Mallorca gebildet. Es ist der erste Tag, an dem die Angestellten in bestimmten Bereichen wieder ihre Arbeit aufnehmen dürfen, so etwa in der Bauwirtschaft und in der Industrie.

Zu Staus kam es unter anderem auf der Inca-Autobahn sowie vor allem rund um die Ringautobahn von Palma de Mallorca. Hier brach der Verkehr nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zeitweise vollkommen zusammen.

Auch wenn Baustellen und Industriebetriebe unter verschärften Hygiene-Vorschriften den Betrieb wieder aufnehmen dürfen, bleibt der Alarmzustand weiter in Kraft, mindestens noch zwei Wochen. Der Einzelhandel bleibt bis auf Lebensmittelgeschäfte weitgehend lahmgelegt, die Ausgangssperre ist weiter in Kraft.

