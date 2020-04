Geisteryacht am Mallorca-Strand wird entsorgt

Arbeiten an der Geisteryacht.

Die Geisteryacht vor der Küste von Calvià im Süden von Mallorca verschwindet. Nachdem sich der Eigner der Yacht, die seit Monaten verlassen an der Playa de Son Maties liegt, nicht selbst um die Entsorgung kümmert, wird nun die Gemeindeverwaltung tätig: Das Boot wird vor Ort zerlegt und entsorgt. Die Kosten in Höhe von knapp 80.000 Euro sollen dann dem Besitzer in Rechnung gestellt werden.

Zunächst begannen Arbeiter am Dienstag (14.4.) damit, die Yacht in Augenschein zu nehmen, um Wert- und Gefahrenstoffe zu identifizieren. Danach soll das Boot ausgeräumt und zerlegt werden. Die Möglichkeit, die Yacht abzuschleppen, hatten die Behörden zuvor verworfen.

Anwohner hatten sich seit Monaten über die verlassene und mit Graffiti beschmierte Yacht aufgeregt. Zwischenzeitlich sollen auch Besetzer in der Yacht gewohnt haben. /ff