Mallorca stehen regnerische Tage bevor

Das schöne Frühlingswetter legt auf Mallorca eine Pause ein. Der Freitag (17.4.) ist grau gestartet. An diesen Anblick sollten Sie sich gewöhnen. Denn so bleibt es die kommenden Tage. Hinzu kommt teils heftiger Regen.

Bereits am Freitag kann es - am wahrscheinlichsten gen Nachmittag - zu leichten Schauern und gar Gewitter kommen. Da derzeit die Luft mit Saharastaub angereichert ist, würde dieser herabregnen.

DIe Temperaturen bleiben bei inselweit 24 Grad angenehm. Nachts kühlt es auf 12 Grad herab.

Am Samstag herrscht Rissaga-Alarm an den Küsten der Nachbarinsel Menorca. Manchmal sorgt das Wetterphänomen auch für hohe Wellen und Überschwemmungen auf Mallorca. Besonders der Norden sollte sich davor wappnen. Ansonsten steigt die Regenwahrscheinlichkeit nochmal. Wieder wird es am Nachmittag düster.

Die Temperaturen steigen etwas und erreichen 25 Grad. Nachts bleibt es unverändert.

Sonntag erreicht das schlechte Wetter dann seinen vorläufigen Höhepunkt. Es wird heftig regnen, eine Warnstufe hat der spanische Wetterdienst Aemet noch nicht ausgegeben. Die Temperaturen befinden sich im Abwärtstrend. Der Ausblick auf die neue Woche lässt noch nicht erahnen, wann das schöne Wetter zurückkehrt. /rp