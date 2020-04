Bislang 148 Corona-Tote und 1.748 bestätigte Infektionen auf den Balearen

Die neuen Zahlen zur Coronavirus-Krise für Mallorca sind bekannt: Seit Ausbruch der Pandemie sind auf den Balearen 148 Menschen an dem Virus gestorben. Insgesamt 1.748 Infektionen sind gemeldet, wie die balearische Landesregierung am Samstagmorgen (18.4.) mitteilte.

Auf den ersten Blick scheint es, als sei die Zahl der Todesfälle über Nacht um 14 angestiegen und die der infizierten Personen um 80. Das balearische Gesundheitsministerium betonte aber, dass der Anstieg auf eine Reihe nachträglich gemeldeter Fälle zurückgehe. Die Patienten seien bereits zwischen dem 12. und 16. April gestorben, die genaue Todesursache musste aber noch offiziell bestätigt werden, wie es heißt.

Auch bei der Meldung der Neuinfektionen gab es in einigen Fällen Verzögerungen. Demnach hatten 47 der jetzt gemeldeten Patienten bereits Mitte März und in der ersten April-Woche Symptome gezeigt. Die Zahl der in den vergangenen 24 Stunden registrierten Neu-Infektionen liegt dagegen bei 33. /sw

