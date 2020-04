Frau springt nach Brand in Wohnhaus in Palma de Mallorca aus dem Fenster

Am Unfallort waren am Sonntag (19.4.) zahlreiche Einsatzkräfte zu Gange.

Am Unfallort waren am Sonntag (19.4.) zahlreiche Einsatzkräfte zu Gange. Foto: Guillem Bosch

Eine junge Frau ist am Sonntagmittag (19.4.) aus dem Fenster ihrer Wohnung in Palma de Mallorca gesprungen, um sich vor einem dort ausgebrochenen Brand zu retten. Zahlreiche Anwohner hatten die Einsatzkräfte verständigt.

Wie die Einsatzkräfte mitteilten, sei das Feuer in dem Wohnhaus im vierten Stock im Carrer Àngel Guimerà in Palma de Mallorca gegen 11.45 Uhr ausgebrochen. Nach bisherigen Vermutungen hatte einer der Bewohner in der Wohnung Kerzen angezündet, daraufhin soll ein Objekt Feuer gefangen haben. Die Rauchwolken verbreiteten sich schnell im ganzen Gebäude. Um sich vor dem Feuer zu retten, sprang die 26 Jahre alte Frau aus dem Fenster und soll auf einem geparkten Auto gelandet sein. Einige Augenzeugen berichteten, dass die Frau nur aus Versehen in die Tiefe gestürzt sein soll.

Das Opfer überlebte den Sprung ins Leere zwar, laut Beamten der Nationalpolizei traug es aber schwere Verletzungen davon.

Die Feuerwehrleute evakuierten das Gebäude und konnten den Brand zügig löschen.

Wegen der Ausgangssperre befanden sich auch die meisten anderen Bewohner, als der Brand ausbrach, in ihren Häusern. Mindestens vier Anwohner, alle im Alter von etwa 65 Jahren, erlitten Rauchvergiftungen. Auch die in derselben Wohnung lebenden Eltern der Frau wurden ins Krankenhaus Son Espases gebracht.

Zum Unfallort waren neben den Feuerwehrleuten mehrere Beamte der Ortspolizei von Palma de Mallorca, Beamte der Nationalpolizei sowie Einsatzkräfte der 061 geeilt. /sw