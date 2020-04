Hauptsache gesund - so sollen Urlauber wieder nach Mallorca reisen können

Auf Mallorca beginnt man zu überlegen, wie nach Aufhebung des spanienweiten Alarmzustandes wieder Besucher auf den Insel empfangen werden können. In einer Pressekonferenz am Sonntag (19.4.) unterstrich die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol die Notwendigkeit strenger Einlasskontrollen, um weitere Wellen der Pandemie zu verhindern.

Die Landesregierung wolle die stark vom Tourismus abhängige Wirtschaft "so schnell wie möglich" reaktivieren, im Vordergrund müsse aber die "Sicherheit des Urlaubsziels" und der Bewohner der Inseln stehen, so Armengol in einer Pressekonferenz nach der sonntäglichen Unterredung mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez und ihren Amtskollegen der anderen Autonomen Gemeinschaften.

Um die Einreise von Covid-19-Infizierten zu verhindern, könnten an Flughäfen und Häfen elektronische Gesundheitspässe eingefordert und die Körpertemperatur der Passagiere gemessen werden, so die sozialistische Politikerin. Für die Zeit nach dem Alarmzustand - dessen Verlängerung bis zum 9. Mai Sánchez am Vorabend angekündigt hatte - habe sie die Zentralregierung um "technologischen Lösungen" gebeten. Die Apps, die Aufschluss über etwaige Covid-19-Ansteckungen und -Risiken geben könnten, sollten nach Möglichkeit europaweit vereinheitlicht werden, sagte Armengol, die Datenschutz-Bedenken nur am Rande erwähnte. udem solle Pedro Sánchez klären, ob die zentralstaatliche Fliughafenverwaltung Anlagen zur Temperaturmessung der Passagiere anschaffen werde, oder ob sich die Balearen selbst darum kümmern sollten.

Die wenigen Reisenden, die derzeit auf die Insel gelangen, werden bei ihrer Ankunft lediglich befragt. Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera haben im spanienweiten Vergleich nur geringe Coronavirus-Ansteckungsraten. Die Landesregierung führt das auf die weitgehende Abschottung der Inseln zurück und möchte diese auch so weit wie möglich beibehalten, um dafür die Ausgangssperre intern zu lockern und das Geschäftleben nach und nach zu reaktivieren.

Gleichzeitig mehren sich die Stimmen, auch deutscher Teilzeitresidenten, die eine schnelle Wiederaufnahme des Reiseverkehrs einfordern. Armengol schloss auf Fragen der Journalisten nicht aus, dass "in nicht weiter Ferne" auch Pauschalreisen wieder stattfinden können.

Tatsächlich bestehen auch derzeit noch eine minimale Fluganbindung zwischen Mallorca und Deutschland. Sie wird jedoch wegen der Einschränkungen des Alarmzustandes in Spanien (die Einreise ist nur fúr Residenten und in wenigen Ausnahmen erlaubt) und des Reiseverkehrs in Deutschland (nach der Einreise muss eine zweiwöchige Quarantäne eingehalten werden) kaum genutzt. /ck