Blick durchs Fenster: Impressionen von der Ausgangssperre auf Mallorca

Während der strengen Ausgangssperre auf Mallorca dürfen die meisten Einwohner ihre geliebte Insel allein durch das Fenster betrachten. Die Sehnsucht scheint dabei die Kreativität der Hobby-Fotografen zu inspirieren. Mehrere Initiativen sollen die auf diese Weise entstehenden Bilder nun bündeln. Ein Friseur aus Sa Pobla veranstaltet einen Fotowettbewerb, und die Bürgerinitiative Palma XXI organisiert eine Ausstellung.

Palma XXI ruft dazu auf, die Balearen-Hauptstadt durchs Fenster genau zu beobachten und die Eindrücke fotografisch festzuhalten. Die Schwester-Organisation Tramuntana XXI und Pla XXI regen die Bewohner in den Bergen oder dem mallorquinischen Flachland ebenso an. Von aufgehängter Buntwäsche bis zum rotierenden Sternenhimmel - der Kreativität sind - außer der Ausgangssperre - keine Grenzen gesetzt. Die eindrucksvollsten Impressionen sollen in einer Ausstellung festgehalten werden.

Auch der Friseur und Hobby-Fotograf Arnau Rayó hat eine Initiative gestartet. Der Eigentümer des Arnau Rayó Barbers Club in Palma ruft dazu auf, Fotos aus dem eigenen Fenster zu schicken. Eine Online-Abstimmung soll dann die Gewinner küren. Als Preise winken nicht nur Gutscheine fürs Haareschneiden, sondern auch Auszeichnungen anderer Unternehmen, die sich an dem Wettbewerb beteiligen wollen. Die Stadt sei angefragt, die besten Fotos auszustellen. /tg

