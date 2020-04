Regen und dann nochmal Regen auf Mallorca

Mallorca steht eine regnerische Woche bevor. Dabei kann es immer wieder zu ortsweise heftigen Niederschlägen kommen, sodass das spanische Wetteramt die Warnstufe Gelb ausgerufen hat. Diese gilt vorerst für Dienstag (21.4.) und Mittwoch (22.4.) Die Temperaturen bleiben mild.

Am Montag (20.4.) regnet es inselweit. Insbesondere an der Tramuntana-Küste soll es dauerhaft regnen. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Wochenende leicht. Höchstewerte bei 20 Grad (Palma de Mallorca) oder 19 Grad (Sa Pobla, Felanitx). Nachts kühlt es sich auf 13 bis 14 Grad ab. Im Gebirge schwanken die Temperaturen zwischen 10 Grad in der Nacht und 16 Grad am Tag. Der Wind dreht nachmittags von nördliche auf westliche Richtungen.

Am Dienstag regnet es weiter. Ab Mittag gilt wegen möglicher starker Schauer die Warnstufe Gelb. Es kann zu Gewittern kommen. Der Wind weht aus westlichen Richtungen. Insbesondere am Nachmittag und im Süden der Insel gibt es auch starke Böen. Die Temperaturen bleiben stabil.

Auch am Mittwoch gilt die Warnstufe Gelb wegen möglicher heftiger Niederschläge. Am Nachmittag klart es etwas auf. Der Wind weht wieder aus Nord.

Am Donnerstag könnte es eine kleine Regenpause geben. Tagsüber wird es wärmer, der Himmel bleibt überwiegend klar. Gegen Ende der Woche werden wieder Regenfälle erwartet. /tg