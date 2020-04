Strenge Regeln für die Spaziergänge mit Kindern auf Mallorca

Sechs Wochen lang durften Kinder in Spanien nicht das Haus verlassen.

Die Kinder auf Mallorca und im restlichen Spanien dürfen ab Sonntag (26.4.) erstmals nach sechs Wochen Hausarrest wieder die Wohnungen verlassen. Am Donnerstag (23.4.) hat die spanische Regierung die Bedingungen dafür bekannt gegeben.

Der Ausgang ist auf den Umkreis von einem Kilometer rund um die Wohnadresse beschränkt. Die Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden und dürfen nicht mit anderen Kindern spielen oder Spielzeuge teilen.

Die Dauer des Ausgangs ist auf eine Stunde pro Tag beschränkt, innerhalb der Uhrzeiten zwischen 9 und 21 Uhr. Dabei seien die Stoßzeiten zu vermeiden, um den Kontakt mit anderen Leuten möglichst gering zu halten. Spielplätze dürfen nicht aufgesucht werden, wie der spanische Sozialminister Pablo Iglesias in einer Pressekonferenz erklärte.

Bei der Begleitperson muss es sich um eine Einzelperson handeln - Vater und Mutter dürfen also nicht zusammen mit ihren Kindern spazieren gehen. Bei der Begleitperson muss es sich nicht unbedingt um einen Elternteil handeln, wohl aber um eine im Haushalt wohnende erwachsene Person. Pro Begleitperson dürfen maximal drei Kinder an die frische Luft.

Die Begleitperson ist dafür verantwortlich, dass die Kinder den Sicherheitsabstand halten, möglichst wenig anfassen und sich vor aber vor allem nach dem Spaziergang gründlich die Hände waschen.

Die Erlaubnis von Spaziergängen gilt für "Kinder bis 14 Jahren". Etwas unklar blieb zunächst, was den Jugendlichen ab 14 Jahren erlaubt ist. Offiziell gilt, dass sie für die allgemeinen Ausnahmen der Ausgangssperre auf die Straße dürfen. Damit dürften sie alleine zum Einkaufen geschickt werden aber keine Spaziergänge machen und auch nicht zusammen mit anderen vor die Tür. Etwas unklar blieb auch die Formulierung des Alterslimits. Die Formulierung "bis 14" bezieht sich auf Spanisch in der Regel auf Kinder "unter 14". Demnach dürfte ein 13-Jähriger spazieren gehen, ein 14-jähriger alleine zum Einkaufen.

Die Entscheidung, Spaziergänge für Kinder zu erlauben, hatte sich die spanische Regierung nicht leicht gemacht. Zunächst hieß es am Dienstag (21.4.), dass Eltern ihre Kinder nur bei den bisher erlaubten Tätigkeiten mit nach draußen nehmen dürfen, also vor allem der Weg zum Einkauf. Nach einer großen Protestwelle reagierte das Gesundheitsministerium und kündigte kurze und kontrollierte Spaziergänge an. Die Regeln dafür wurden nun nachgereicht. /tg

