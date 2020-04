Verfolgungsjagd in Palma de Mallorca endet mit Festnahme

Die Verstöße gegen die Ausgangssperre auf Mallorca halten an. Die Polizei hat am Mittwoch (22.4.) sieben Personen festgenommen.

In Palmas Stadtteil Son Gotleu lieferte sich ein Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der Mann hatte in den frühen Morgenstunden beim Anblick der Beamten Vollgas gegeben. Er missachtete mehrere rote Ampeln und krachte letztlich in ein geparktes Auto. Die Polizei nahm den Mann fest, ebenso wie dessen Beifahrerin, die schon mehrfach wegen Verstößen gegen die Ausgangssperre ermahnt wurde.

Zur gleichen Zeit alarmierten Anwohner, dass zwei Personen Steine auf ihr Wohnhaus warfen. Die Polizei nahm einen 17-Jährigen und eine 19-Jährige fest. Auch diese beiden Personen wurden nicht das erste Mal außerhalb ihrer Wohnung erwischt.

Bei den restlichen drei Festnahmen handelte es sich um Menschen, die Alkohol auf der Straße getrunken hatten. /rp

