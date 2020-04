Das Wetter auf Mallorca ist derzeit etwas launisch

Es ist wie so oft in den vergangenen Jahren. Der Frühling in Deutschland zeigt sich wettertechnisch ähnlich oder gar besser als der auf Mallorca. Das dürfte das Fernweh etwas lindern.

Am Freitag (24.4.) gibt es einen Sonne-Wolken-Mix auf der Insel. Die Sonne hat gute Chancen, den Kampf am Himmel zu gewinnen und wird nur phasenweise unterbrochen.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad in den Mittagsstunden im Süden von Mallorca. Im Nordosten wird die 20-Grad-Marke wohl nicht geknackt. An der Küste weht der Wind böig, im Binnenland eher schwach. Nachts bleibt es bei 13 Grad angenehm mild.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca auf

Das Wochenende startet mit Nebel, danach bleibt es grau. Die Wolkenmasse zieht von West nach Ost über die Insel. Es ist mit leichten Schauern zu rechnen. Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag.

Sonntag ist der bessere Tag zum Wäschewaschen. Sonne und Wolken wechseln sich wieder ab. Regen gibt es nur wenig. An den Temperaturen ändert sich nichts.

In der neuen Woche stabilisiert sich das Wetter langsam, wobei zu Beginn noch Regen möglich ist. /rp