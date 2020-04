Mallorca-Wetter - erst durchwachsen, dann zunehmend freundlich

Peguera am Sonntag.

Peguera am Sonntag. Foto: MZ-Livecam

Sonne, Wolken und eventuell ein paar Regentropfen: Am Sonntag (25.4.), wenn in Spanien endlich Spaziergänge mit Kindern wieder erlaubt sind, ist das Wetter auf Mallorca noch etwas durchwachsen.

Dabei ist es frühlingshaft warm mit Spitzenwerten im Tagesverlauf von 21 Grad in Palma de Mallorca. Auch in der Tramuntana werden fast 20 Grad erreicht. Tagsüber kann der Wind an der Küste auffrischen. Nachts liegen die Tiefstwerte zwischen 9 und 13 Grad.

Die neue Woche startet zunächst Grau in Grau, im Laufe des Montags aber klart der Himmel zunehmend auf, und die Sonne lässt sich sehen. Morgens ist örtlich Nebel möglich. Die Höchsttemperaturen steigen an, im Inselinnern im Raum von Sa Pobla werden bis zu 24 Grad prognostiziert. Die Nachttemperaturen bleiben stabil.

Am Dienstag scheint zumeist die Sonne bei stabilen Temperaturen. Ähnlich geht es an den folgenden Tagen weiter: Es gibt einen Sonne-Wolken-Mix bei angenehmen Temperaturen. /ff