Britische Influencer sollen für Urlaub an der Playa de Palma auf Mallorca werben

Ausgerechnet Influencer aus Großbritannien sollen für Urlaub an der Playa de Palma auf Mallorca werben, sobald Reisebeschränkungen gelockert werden. Die Fundació Turisme 365 der Inselhauptstadt will die Influencer einladen, um wenigstens etwas von der Sommer-Saison zu retten, so die für Tourismus zuständige Stadträtin Elena Navarro.

Mit einem Etat von rund 900.000 Euro will die Stadt diese und weitere Werbemaßnahmen finanzieren. Da die Auftritte auf den Messen in diesem Jahr ausfallen, soll das Geld zum Beispiel in TV-Spots gesteckt werden, die das nationale Publikum nach Palma locken. Eine erste Werbekampagne solle noch vor September laufen eine zweite später im Herbst, um Reisen für die kalte Jahreszeit zu bewerben. In Bezug auf den Kongress-Tourismus erklärte Navarro, dass dieser "vermutlich als letzter reaktiviert" werde. /tg

