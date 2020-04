Corona-Exit auf Mallorca: Die Kinder testen schon mal das Wasser

Ein Jubeltag für Kinder und Familien auf Mallorca und im restlichen Spanien. Nach sechs Wochen strenger Ausgangssperre durften Kinder bis 13 Jahren am Sonntag (26.4.) erstmals wieder an die frische Luft: für eine Stunde, in Begleitung von Erwachsenen, unter Wahrung des Sicherheitsabstands und im Radius von einem Kilometer rund um die Wohnung. Wer das Glück hat, in der Nähe eines Strandes zu wohnen, durfte auch die Badesaison schon einmal eröffnen.

Es handelte sich um den ersten Schritt der spanischen Regierung, die Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Coronavirus-Krise etwas zu lockern. Ab Samstag (2.5.) sollen auch Erwachsene ohne Kinder erstmals wieder Spaziergänge machen und Sport im Freien treiben dürfen. Die genauen Vorgaben sollen im Laufe der Woche bekannt gegeben werden.