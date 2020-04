Corona-Exit in Spanien: in vier Phasen zurück zur "Normalität"

In vier Phasen zurück zur "Normalität": Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat die Exit-Strategie für die Corona-Pandemie vorgestellt. Diese werde in Spanien rund acht Wochen dauern, in einigen Regionen im besten Fall sechs Wochen. Ende Juni werde es in Spanien wieder eine gewisse Normalität geben. Einzelne Inseln wie die Balearen-Insel Formentera, sowie die Kanareninseln El Hierro, La Graciosa und La Gomera könnten aufgrund ihrer geringen Fallzahlen früher in die zweite Phase eintreten, so der Sozialist in einer TV-Ansprache am Montagabend (28.4.). Auf den Fall Mallorca ging er nicht explizit ein. Aufgrund der Inkubationszeit des Coronavirus werde jede Phase mindestens zwei Wochen dauern.

Über den Wechsel von einer Phase in die nächste, entscheidet das spanische Gesundheitsministerium für jede einzelne Provinz und für jede einzelne Insel aufgrund einheitlicher Kriterien. Der Kriterienkatalog werde in den kommenden Tagen veröffentlicht und beruhe auf der Kapazität der örtlichen Gesundheitsversorgung, den Ansteckungszahlen sowie auf der Fähigkeit Sicherheitsabstand und andere Maßnahmen zu garantieren. Während der gesamten Übergangszeit bleibt das Reisen nur innerhalb der Inseln oder Provinzen erlaubt. Für Mallorca bleiben also Reisen aufs Festland oder zu den Nachbarinseln für die kommenden zwei Monate verboten, sofern nicht begründete Ausnahmen vorliegen.

Die vier Phasen werden als Phase null, Phase eins, Phase zwei und Phase vier definiert. Spanien habe in den vergangenen Tagen bereits mit der Phase null begonnen, in der die weitere Lockerung vorbereitet werde. Dazu gehörten etwa die Spaziergänge mit Kindern, die seit vergangenem Sonntag möglich sind. Ab Samstag (2. Mai) würden auch für den Rest der Bevölkerung sportliche individuelle Aktivität im Freien sowie Spaziergänge erlaubt. Diese werden zeitlich und räumlich begrenzt sein. Die genauen Regeln für die sportliche Aktivität im Freien werde in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

Phase eins beginnt auf den vier genannten Inseln (Formentera, El Hierro, La Gomera, La Graciosa) am 4. Mai und in allen übrigen Provinzen beziehungsweise auf allen übrigen Inseln am 11. Mai, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. In dieser Phase werde man unter strengen Auflagen die Wiedereröffnung von Läden zulassen, aber nicht von Einkaufszentren. Bars und Restaurants könnten Außenbewirtungszonen in Betrieb nehmen, allerdings nur mit 30 Prozent der üblichen Belegung. In Hotels sei der Betrieb mit Ausnahme der Gemeinschaftszonen möglich. Es werde keine Maskenpflicht geben, ihre Verwendung werde aber dringend empfohlen.

In Phase zwei schließlich können Bars und Restaurants auch Innenbereiche öffnen, allerdings nur mit einer Belegung von maximal 30 Prozent. Auch wenn der Schulbetrieb mit Präsenzunterricht erst mit dem neuen Schuljahr im September wieder beginnen wird, können in dieser Phase einzelne Räume für Förderunterricht geöffnet werden. Kinos und Theater dürfen ebenfalls den Betrieb aufnehmen, jedoch nur ein Drittel der Plätze belegen. Kulturelle Events würden bis zu einer begrenzten Teilnehmerzahl erlaubt: bei Open-Air-Events mit bis zu 400 Personen (sofern es Sitzplätze gibt), in Innenräumen dürfen maximal 50 Personen an den Events teilnehmen.

Phase drei ist dann die "neue Normalität". Dies werde eine Übergangsphase sein, bis endlich eine Impfung gegen das Coronavirus vorliege. In dieser Phase gelten weiterhin Distanz-Regelungen und Beschränkungen für die Gästezahl in Lokalen. Statt eines Drittels dürften dann die Hälfte der üblichen Plätze belegt werden. /ff /tg

