Mallorca schreibt deutsche Urlauber für diese Saison praktisch ab

Mallorca verabschiedet sich so langsam von dem Gedanken, in der zweiten Jahreshälfte vielleicht doch noch den deutsche Urlauber empfangen zu können. Auf der Insel verfolgt man mit Argusaugen, was Politiker in Deutschland, aber auch in Großbritannien der Bevölkerung an Ratschlägen mit auf den Weg geben. Und da kamen in den vergangenen Tagen vor allem ernüchternde Botschaften. So war es Thomas Bareiß, Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, der in einem Interview im ZDF erklärte, dass es für Deutsche in diesem Jahr wohl keine Fernreisen gebe. Es sei eher unwahrscheinlich, dass Urlaube in Spanien, Griechenland oder Ägypten wieder relativ schnell möglich seien.

Davor hatte bereits Außenminister Heiko Maas vor einem "europäischen Wettlauf" im Tourismusgeschäft gewarnt. Maas sagte in der "Bild am Sonntag", Europa brauche gemeinsame Kriterien für einen Weg zurück zur Reisefreiheit - "so schnell wie möglich, aber so verantwortlich wie nötig". Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner riet dazu, Urlaub auf dem Land in Deutschland zu machen. Vorausgesetzt, alle hielten die Abstands- und Hygieneregeln ein.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der britische Botschafter in Spanien, Hugh Elliott, erklärt, dass die Briten zwar auch weiterhin nach Spanien in den Urlaub fahren werden, aber nicht in absehbarer Zeit in großer Zahl. Die Briten sind für Spanien der wichtigste Quellmarkt. Insgesamt 18 Millionen Briten machten im vergangenen Jahr Urlaub im Land.

Allein auf den Balearen waren es rund 3,7 Millionen Reisende. Damit machten die Briten 27 Prozent der Gesamtzahl von 13,7 Millionen Urlaubern aus. Mit 4,5 Millionen Reisenden an erster Stelle standen wie üblich die Deutschen. Keine rosigen Aussichten für die Insel in den kommenden Monaten. /jk

