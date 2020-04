Fragen und Antworten zum Corona-Exit auf Mallorca

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat am Dienstag (28.4.) die Exit-Strategie skizziert - ein Übergang in mehreren Phasen, der zeitlich und örtlich variieren kann. Hier beantworten wir die zentralen Fragen auch in Hinblick auf die Umsetzung auf Mallorca:

Was hat es mit den Phasen auf sich?

Der Übergang von Alarmzustand und Ausgangssperre zu einer "neuen Normalität" in Spanien soll in vier Phasen von jeweils mindestens zwei Wochen stattfinden. Ende Juni werde es in Spanien - und somit auch auf Mallorca - wieder eine gewisse Normalität geben. Über den Wechsel von einer Phase in die nächste entscheidet das spanische Gesundheitsministerium für jede einzelne Provinz und für jede einzelne Insel aufgrund einheitlicher Kriterien. Der Kriterienkatalog beruht auf der Kapazität der örtlichen Gesundheitsversorgung, den Ansteckungszahlen sowie auf der Fähigkeit, Sicherheitsabstand und andere Maßnahmen zu garantieren.

Unterschieden werden folgende Phasen:

Phase null (Vorbereitungsphase, auf Mallorca ab 4.5.)

Phase eins (Startphase, auf Mallorca frühestens ab 11.5.)

Phase zwei (Mittelphase, auf Mallorca frühestens ab 25.5.)

Phase drei (fortgeschrittene Phase und Übergang zur "neuen Normalität" bis zur Verfügbarkeit eines Impfstoffs, auf Mallorca frühestens ab 8. Juni).

Die Durchführungsbestimmungen im Detail stehen noch aus - die folgenden Antworten werden wir fortlaufend aktualisieren, sobald Fragen geklärt und neue Einzelheiten bekannt sind (Stand: Mittwoch, 29.4.).





Ab wann sind wieder Besuche von Freunden und Familie möglich?

Familienbesuche sollen wieder in Phase eins erlaubt sein, wobei bislang unklar ist, unter welchen konkreten Auflagen. In jedem Fall soll es Auflagen zum Schutz der Senioren geben. Freunde kann man während der Phase eins im Freien treffen - zum Beispiel in einem die ersten wiedereröffneten Straßencafés -, aber nicht nach Hause einladen oder in deren Haus besuchen. Auch das Aufsuchen eines Zweitwohnsitzes soll in Phase eins wieder erlaubt sein, sofern dieser sich in derselben Provinz wie der Erstwohnsitz befindet.

Wann öffnen wieder die Geschäfte und Restaurants?

In Phase null dürfen Geschäfte für einzelne Kunden nach Terminabsprache öffen. In der Phase eins darf der Einzelhandel allgemein wieder öffnen, allerdings nicht die Einkaufszentren. Der Zutritt muss beschränkt und der Sicherheitsabstand von zwei Metern garantiert sein.

Bars und Restaurants können

in der Phase null Speisen und Getränke zum Mitnehmen verkaufen

ab Phase eins die Außenbewirtungszonen in Betrieb nehmen, allerdings nur mit 30 Prozent der üblichen Belegung

ab Phase zwei können Bars und Restaurants auch Innenbereiche öffnen, allerdings nur mit einer Belegung von maximal 30 Prozent. Alle müssen an den Tischen serviert werden, niemand darf an der Theke sitzen oder stehen.

ab Phase drei darf man dann mit Abstand von 1,5 Metern an der Theke sitzen. Im Innern dürfen die Hälfte der üblichen Plätze besetzt sein.

Ab wann sind wieder Kino- und Theaterbesuche möglich?

Kinos und Theater dürfen in Phase zwei den Betrieb aufnehmen, jedoch nur ein Drittel der Plätze belegen. Kulturelle Events werden bis zu einer begrenzten Teilnehmerzahl erlaubt: bei Open-Air-Events mit bis zu 400 Personen (sofern es Sitzplätze gibt), in Innenräumen dürfen maximal 50 Personen an den Events teilnehmen.

Wann geht die Schule wieder los?

Auch wenn der Schulbetrieb mit Präsenzunterricht erst mit dem neuen Schuljahr im September wieder beginnen wird, können in Phase zwei einzelne Räume für Förderunterricht geöffnet werden.

Wann werden wieder Hochzeiten oder Trauerfeiern erlaubt?

Trauerfeiern sind ab Phase eins wieder erlaubt, allerdings nur im kleinen Familienkreis und mit Auflagen zum Sicherheitsabstand. Ab Phase zwei soll dann die Zahl der erlaubten Trauergäste erhöht werden.

Hochzeitsfeiern müssen bis Phase zwei warten, auch hier wird es Auflagen zu Sicherheit und Abstandsregeln geben.

Ab wann darf man welchen Sport betreiben und ins Fitnessstudio gehen?

ab Phase null ist individuelle sportliche Betätigung im Freien erlaubt,

ist individuelle sportliche Betätigung im Freien erlaubt, ab Phase eins dürfen Sportarten ohne Körperkontakt wie zum Beispiel Tennis oder Leichtathletik ausgeführt werden;

dürfen Sportarten ohne Körperkontakt wie zum Beispiel Tennis oder Leichtathletik ausgeführt werden; ab Phase zwei dürfen Sportarten unter freiem Himmel oder in geschlossenen Räumen ohne Publikum betrieben werden

dürfen Sportarten unter freiem Himmel oder in geschlossenen Räumen ohne Publikum betrieben werden ab Phase drei, öffnen die Fitnesszentren mit einem Drittel der zugelassenen Personenzahl, die Umkleidekabinen dürfen aber noch nicht benutzt werden



Ab wann kann man wieder an den Strand?

Ab Phase drei, also in der Übergangsphase zur "neuen Normalität". In dieser Phase darf der "Aktiv- und Natur-Tourismus" wieder aufgenommen werden. Die Strände öffnen "unter Bedingungen der Sicherheit und des Abstands".

Unklar ist bislang, was an den Stränden vor der "Öffnung" erlaubt ist. Ab wann darf man zum Beispiel am Strand spazieren oder ins Wasser gehen?

Wann dürfen die Hotels wieder öffnen?

In Hotels ist der Betrieb in Phase eins möglich, allerdings unter strengen Auflagen und mit Ausnahme der Gemeinschaftszonen.

Wann kann man wieder nach Mallorca reisen?

Diese Frage ist noch offen und soll gemeinsam auf EU-Ebene geklärt werden. Die von Sánchez genannten Einschränkungen gelten unabhängig von der Nationalität. Wer in Madrid wohnt und auf Mallorca eine Ferienwohnung hat, wird diese nicht besuchen dürfen, bevor nicht ganz Spanien die Phase drei überwunden und somit in der "neuen Normalität" angelangt ist. Aus dem Ausland anreisende Immobilienbesitzer werden mindestens ebenso lange warten müssen.

Über aktuelle Ereignisse informieren wir über unseren Liveticker. Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).