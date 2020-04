Strenge Regelungen für Spaziergänge auf Mallorca

Zu Beginn der mit Spannung erwarteten Pressekonferenz des spanischen Gesundheitsministers Salvador Illa, verlas er am Donnerstag (30.4.) die aktuellen Zahlen der Coronainfektionen in Spanien. Die Kurve flacht weiter ab, "der Alarmzustand hat funktioniert", so Salvador Illa. Man sei in der Situation, vorsichtig die ersten Maßnahmen zu lockern.

Am Samstag (2.5.) dürfen Bürger in Spanien erstmals wieder spazieren gehen und individuell im Freien Sport treiben. Dabei gelten jedoch strenge Vorschriften. Sport dürfe nur individuell betrieben werden, ohne Kontakt zu anderen Menschen. Eine Kilometerbeschränkung gibt es beim Sport nicht, man muss allerdings in seiner Gemeinde bleiben.

Spazieren gehen darf man mit maximal einer Person gleichzeitig, wenn sie im gleichen Haushalt lebt. Maximal einen Kilometer dürfe man sich von seinem Zuhause entfernen. Damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig auf der Straße sind, gelten dabei bestimmte Uhrzeiten. Von 6 bis 10 Uhr und von 20 bis 23 Uhr dürfen Erwachsene auf die Straße.

Von 10 bis 12 und von 19 bis 20 Uhr dürfen Senioren (ab 70) oder andere Personen, die hilfsbedürftig sind, ihre Wohnungen verlassen.

Von 12 bis 19 Uhr dürfen die Kinder in Begleitung eines Erwachsenen vor die Tür. In Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern, gelten diese Uhrzeiten nicht. /tg/lk



(mehr in Kürze)