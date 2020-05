Warnung vor gefälschten E-Mails der Seguridad Social

Experten für Cybersicherheit warnen aktuell vor einer Betrugsmasche in Spanien: In einer kursierenden Phishing-Mail geben Kriminelle vor, das Schreiben stamme von der Seguridad Social. Sie locken mit einer angeblichen Rückzahlung von 345,76 Euro, um die Empfänger dazu zu bringen, einen Link anzuklicken.



Der Link führe zu einer gefälschten Website, die präzise das Erscheinungsbild des Internetauftritts der Seguridad Social imitiert, wie das Unternehmen für Cybersicherheit Panda Security mitteilt. Die Hacker wollen damit sensible Daten wie Passwörter rauben. Eine Strategie der Betrüger ist, die Empfänger unter Druck zu setzen, rasch zu handeln, indem der Link ein kurz gewähltes Ablaufdatum hat.





?#OSIaviso?. La #SeguridadSocial de @inclusiongob no te ha enviado ningún reembolso ? por email ??. Es un #phishing, no des tus datos y elimina el correo. https://t.co/TAR4WOyi5i pic.twitter.com/Cc4eZ0xA4b — OSI Seguridad (@osiseguridad) April 29, 2020

So schützen Sie sich vor dem Betrug

Die Phishing-Mail"Devolución Seguridad Social". Sie nennt dieES-A80105W. Empfänger werden zudem nicht als "Bürger" ( ciudadanos ), sondern als "Kunden" (clientes) angesprochen.Darüber hinaus erinnert Panda Security daran, dassder Seguridad Social seg-social.es lautet, währendauf ". gob .es" endet. Paradoxerweise beginnt die Phishing-Website mit "https"; das Original verfügt hingegen nicht über diese Transportverschlüsselung, die den Nutzern eigentlich mehr Sicherheit bieten soll. /br