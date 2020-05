Mallorca knackt die 30-Grad-Marke

Der Mai auf Mallorca ist mit perfektem Sommerwetter gestartet. Am Wochenende knackt die Insel erstmals dieses Jahr die 30-Grad-Marke.

Die Nacht auf Samstag (2.5.) war die erste tropische Nacht des Jahres. Das ist der Fall, wenn die Temperaturen nachts nicht unter 20 Grad sinken. In Banyalbufar waren es 21 Grad, in Cala Ratjada 20 Grad.

Tagsüber gibt es am Samstag hauptsächlich Sonnenschein bei wenigen Wolken. Der Wind weht schwach, in den MIttagsstunden teils böig. Die Temperaturen erreichen in der Inselmitte um Sa Pobla 30 Grad. An den Küsten bleibt es ein bis zwei Grad kühler.

MZ Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die Nacht dürfte in einigen Gemeinden wieder tropisch sein. Inselweit sind Tiefstwerte von 15 Grad zu erwarten.

Der Sonntag zeigt sich größtenteils unverändert. Nur die ein oder andere Wolke zieht am Himmel vorbei.

Der Start in die neue Woche verläuft lokal unterschiedlich. Im Süden um Palma de Mallorca sinken die Temperaturen leicht, in der Inselmitte bleibt es heiß. Ab der Wochenmitte gibt es überall 30 Grad. /rp