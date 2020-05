Die neue Woche auf Mallorca startet mit Höchsttemperaturen über 30 Grad

In der neuen Woche geht es auch in Can Pastilla sommerlich weiter.

Nach einem warmen Wochenende auf Mallorca startet auch die neue Woche sommerlich. Der Montag (4.5.) begann nur vereinzelt mit ein paar Wolken am Himmel oder Morgennebel. In Palma de Mallorca erreichen die Temperaturen an diesem Tag 30 Grad, in Sa Pobla sogar 31. Für Felanitx meldet der spanische Wetterdienst Aemet 25 Grad, für Lluc 27 Grad. Aus Osten und Südosten weht ein leichter Wind. Die Wassertemperatur an der Playa de Palma beträgt 19 Grad. Nachts sinken die Temperaturen in der Balearenhauptstadt und in Sa Pobla auf 13 Grad.

Am Dienstag (5.5.) verändern sich die Temperaturen im Vergleich zum Vortag nur leicht. Für Palma de Mallorca sind 28 Grad gemeldet, für Felanitx 26 Grad. Der Tag beginnt wolkig. Im Lauf des Nachmittags verdichtet sich die Wolkendecke in einigen Teilen der Insel. Aus Osten weht ein leichter Wind, an den Küsten kann am Nachmittag eine stärkere Brise spürbar sein. Das Meer an der Playa de Palma ist 21 Grad warm. Nachts sinken die Temperaturen in Palma de Mallorca auf 15 Grad, in Felanitx auf 18 Grad.

Der Mittwoch (6.5.) startet in einigen Teilen der Insel mit Morgennebel und Wolken. Im Lauf des Tages verdichtet sich die Wolkendecke. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag an einigen Orten leicht. Für Sa Pobla meldet der spanische Wetterdienst 27 Grad, für Lluc 23 Grad. Als Wassertemperatur an der Playa de Palma sind 20 Grad gemeldet. Aus Norden und Nordosten weht in der Wochenmitte eine leichte Brise. /sw