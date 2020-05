Mallorca beantragt für 11. Mai nächste Phase von Corona-Exit

Das balearische Gesundheitsministerium hat am Dienstag (5.5.) den Bericht bei der spanischen Zentralregierung eingereicht, mit dem die Corona-Exit-Phase 1 für Mallorca ab dem kommenden Montag (11.5.) beantragt wird. Nach ersten Lockerungen in den vergangenen Tagen könnten dann unter anderem wieder Teile der Außenbewirtungsbereiche von Bars und Restaurants in Betrieb genommen werden.

Der Exit-Plan der spanischen Linksregierung sieht vor, dass die Provinzen oder Inseln in die nächste Phase rücken können, die niedrige Fallzahlen sowie ausreichend sanitäre Ressourcen nachweisen. Dies sei im Fall der Balearen gegeben, argumentiert Gesundheitsministerin Patricia Gómez mit Verweis auf die Zahlen der vergangenen Tage. Auch die Auslastung der Krankenhäuser sei deutlich gesunken, das Gesundheitspersonal habe hervorragende Arbeit geleistet, so Gómez.

Für Ibiza und Menorca hatte die Landesregierung schon vergangene Woche die entsprechenden Anträge gestellt. Formentera ist bereits in Phase 1.

In Phase eins dürfen Hotels unter strengen Auflagen wieder öffnen, die Benutzung der Gemeinschaftsbereiche in den Häusern wird aber noch nicht erlaubt. Alle kleinen Geschäfte dürfen wieder Kunden bedienen, noch nicht aber die Einkaufszentren. Bibliotheken und Museen dürfen für eine begrenzte Nutzerzahl den Betrieb aufnehmen, Kirchen öffnen wieder, kulturelle Veranstaltungen im Freien mit weniger als 200 Personen werden erlaubt.



Sportzentren im Freien können wieder öffnen, erlaubt sind aber nur Sportarten ohne körperlichen Kontakt wie Tennis oder Leichtathletik. Fitnesszentren können nur persönliche Termine vergeben, die Benutzung von Duschen und Umkleiden bleibt verboten. Des Weiteren werden die Möglichkeiten zur Benutzung des Privat-Pkw erweitert

Der Übergang von Alarmzustand und Ausgangssperre zu einer "neuen Normalität" in Spanien soll in vier Phasen von jeweils mindestens zwei Wochen stattfinden. Ende Juni werde es in Spanien - und somit auch auf Mallorca - wieder eine gewisse Normalität geben, versprach Ministerpräsident Pedro Sánchez vergangene Woche. Über den Wechsel von einer Phase in die nächste entscheidet das spanische Gesundheitsministerium für jede einzelne Provinz und für jede einzelne Insel aufgrund einheitlicher Kriterien. Der Kriterienkatalog beruht auf der Kapazität der örtlichen Gesundheitsversorgung, den Ansteckungszahlen sowie auf der Fähigkeit, Sicherheitsabstand und andere Maßnahmen zu garantieren.

Unterschieden werden folgende Phasen:

Phase null (Vorbereitungsphase, auf Mallorca ab 4.5.)

Phase eins (Startphase, auf Mallorca frühestens ab 11.5.)

Phase zwei (Mittelphase, auf Mallorca frühestens ab 25.5.)

Phase drei (fortgeschrittene Phase und Übergang zur "neuen Normalität" bis zur Verfügbarkeit eines Impfstoffs, auf Mallorca frühestens ab 8. Juni).

