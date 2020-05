Palma de Mallorca schafft wegen Corona mehr Platz für Spaziergänger und Jogger

Um Menschenansammlungen vorzubeugen, sperrt die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca ab dem kommenden Wochenende ((9.5.(10.5.) zahlreiche Fahrbahnen für den Pkw-Verkehr. Auf diese Weise sollen Spaziergänger und Freizeitsportler während der erlaubten Aktvititätszeiten mehr Platz haben und sich besser aus dem Weg gehen können.

Betroffen sind von der Maßnahme insgesamt 14 Kilometer Strecke mit einer Fläche von 120.000 Quadratmetern, wie die Stadt am Mittwoch mitteilt. Die Sperrung beginnt am Samstag um 6 Uhr morgens und endet am Sonntag um 23 Uhr. Die Fahrbahn dürfe nicht nur von Spaziergängern und Joggern, sondern auch von Radfahrern benutzt werden.

Neun Kilometer Streckensperrung entfallen auf die Küste, so auf den Paseo Marítimo zwischen Kongresspalast und Westmole. Gesperrt wird eine Fahrbahn auf der Meeresseite. Mehr Platz für Flanierer gibt es außerdem im Viertel Molinar bis Ciutat Jardí und an der Promenade der Playa de Palma ab Can Pastilla. Auch am Innenstadtring wird ein Teil der Fahrbahn gesperrt. Bereits in der Vorwoche waren die Parks in Palma wieder geöffnet worden.

In den vergangenen Tagen herrschte viel Betrieb gerade auf dem Paseo Marítimo und in Molinar. Spaziergänge und Individueller Sport sind zwischen 6 und 10 Uhr oder zwischen 20 und 23 Uhr erlaubt. Daneben gibt es separate Zeiten für Spaziergänge von Senioren und mit Kindern.

Über aktuelle Ereignisse informieren wir über unseren Liveticker. Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).